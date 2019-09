La paraula «impeachment» és un anglicisme cru, que, adaptat al sistema fonètic del valencià, es pronuncia [impítxment]. Per a indicar que es tracta d'un estrangerisme no adaptat ortogràficament, s'ha d'escriure en cursiva o entre cometes.

En la majoria de contextos, «impeachment» pot substituir-se satisfactòriament per «destitució». Però, en el món globalitzat en què vivim, el mot «impeachment», com tants altres anglicismes, forma part de la nostra quotidianitat informativa. Es tracta d'un procediment legal instituït al Regne Unit i als Estat Units per a jutjar un càrrec públic o un funcionari per delictes contra l'Estat.

El terme «impeachment» prové de l'antic francés «empeechement», a on ja tenia el significat de 'dificultat o obstacle (legal)'; la forma francesa procedia del llatí vulgar «impedicare», que derivava al seu torn del llatí clàssic «impedire», 'impedir'. I, en el fons, continua sent això: un procediment per a impedir que algú continue detenint un càrrec públic.

