La paraula «moro» s'usa actualment per a referir-se a qualsevol persona natural del Magrib (una ampla franja de terreny del nord d'Àfrica). Alguns creuen que este nom està carregat de connotacions despectives, i procuren no usar-lo per a no ofendre. La confrontació històrica d'ètnies, religions i cultures ha fet que sovint s'haja usat, i s'use encara, efectivament, amb intencions vexatòries. Exactament igual que «jueu», «gitano», jesuïta i tants altres mots que designen grups de persones. Però, al mateix temps, per als valencians la paraula «moro» forma part d'una arrelada tradició lúdica. Les festes de moros i cristians recreen desenfadadament aquells episodis bèl·lics. I també tenim l'expressió «obra de moros», que fem servir adulatòriament per a fer referència a una obra molt laboriosa.

El vocable «moro» prové del llatí «maurus», que originàriament significava 'bru, de pell fosca', i que és també l'arrel del topònim «Mauritània», així com dels antropònims «Maure» i «Maurici».

