Fa cent cinquanta anys, concretament el 15 d'octubre de 1844, nasqué Friedrich Wilhelm Nietzsche, un dels filòsofs alemanys més influents en el pensament del segle XX. Fill d'un pastor protestant, dedicà gran part dels seus treballs filosòfics a combatre la religió i la moral tradicionals. La seua obra més coneguda és «Així parlà Zaratustra», en què, a través d'un personatge imaginari, inspirat en un profeta de l'antiga Pèrsia, fundador del zoroastrisme, anà expressant les seues idees sobre la mort de Déu, la voluntat de poder i l'etern retorn a la vida.

Si la seua obra és subtil, a vegades ambigua i en algun cas contradictòria (no sense raó fou anomenat «mestre de la sospita»), la grafia de l'adjectiu que deriva del seu nom, «nietzscheà» (que en valencià es pronuncia «nitxeà»), ha presentat també vacil·lacions. Durant molt de temps s'ha escrit «nietzschià», aplicant-li el sufix «-ià» per analogia amb altres deònims (com «keynesià», «malthusià», «picassià»...), però recentment s'ha canviat a «nietscheà», mantenint la «-e» final del seu cognom.

