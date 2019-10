La paraula «barricada» prové del francés «barricade», que derivava de «barrique», 'barrica, barril, bota'. En l'actualitat, la paraula «barricada» s'usa per a referir-se a un parapet improvisat que s'alça amuntonant objectes diversos per a impedir el pas o per a defendre's en un enfrontament. Potser ara pot resultar una miqueta desconcertant relacionar les «barricades» amb les «barriques»; però cal tindre en compte que antigament les barriques eren objectes molt habituals usats per a guardar líquids o grans.

Tot arranca de l'episodi que tingué lloc el 12 de maig de 1588 a París, conegut posteriorment com el Dia de les Barricades, dit així perquè es construïren unes estructures amb barriques per a impedir el pas de la guàrdia reial. Este amotinament popular contra el rei Enric III s'emmarca dins de les anomenades Guerres de Religió a França, entaulades entre catòlics i protestants, tot i que en el fons no eren més que una lluita velada entre les diverses dinasties reials que aspiraven a ocupar el tron de França.

