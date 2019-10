La tendència a la universalització de les festes cada vegada és més poderosa. Halloween n'és una mostra evident. Forma part de la nostra quotidianitat, independentment que hi participem activament o no. Des de fa dècades, la nit del 31 d'octubre, vespra de Tots Sants, molts jóvens, disfressats de personatges terrorífics, celebren la festa de Halloween, importada de la tradició cultural anglosaxona. Els més menuts van de porta en porta demanant diners, llepolies o altres regals, amb la consigna amenaçant de «truc o tracte», «paga o plora» o altres fórmules per l'estil que intenten traduir l'expressió anglesa «trick or treat».

La paraula anglesa «halloween», pronunciada [hálowin], amb la «h» aspirada, prové, en el seu origen, de l'expressió escocesa «All Hallows' Eve» ('vespra de Tots Sants').

