El verb «entelar» es va formar a partir del substantiu «tel», derivat del llatí «telum», forma masculina creada a partir del femení «tela», que s'usava per a referir-se a una membrana molt fina, com la que recobrix una ceba o la que està adherida a la part interior de la closca d'un ou.

Els verbs són una categoria gramatical que, en general, indiquen una acció, i el verb «entelar» en concret fa referència a l'acció de recobrir una cosa amb alguna substància que reduïx la seua nitidesa o lluentor. Este verb s'ha usat tradicionalment per a referir-se a la creació d'una tènue capa aquosa en els ulls per l'acció de les llàgrimes o al baf que es forma en els vidres en dies de pluja. Figuradament, també s'ha usat per a referir-se a la transmissió d'informació que introduïx ombres de dubte en les actuacions d'algú, enterbolint així la seua reputació.

