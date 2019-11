La paraula «hòstia» prové de la forma homònima llatina, que originàriament s'usava per a fer referència a la víctima d'un sacrifici (normalment un cabrit o un corder), oferida expiatòriament per a aplacar la ira dels déus. El cristianisme reconvertí el significat de la paraula «hòstia» per a designar un full prim i redó de pa àzim, que simbòlicament representava el cos de Crist, i que s'oferix en l'eucaristia per a combregar. Modernament, el mot «hòstia» ha adquirit altres significats, considerats blasfems des de l'òptica cristiana, com ara el que fa referència a un 'colp violent' i, figuradament, a un 'succés calamitós' («És una hòstia com un piano», deia recentment un polític, referint-se als resultats electorals que havia obtingut el seu partit). Al voltant d'esta idea bàsica, s'han anat creant tot un seguit de frases fetes que tendixen a ponderar estats molt diversos, com «ser l'hòstia», 'extraordinari'; o «anar a tota hòstia», 'molt ràpid'; o «tindre mala hòstia», 'mal geni'; o «estar de mala hòstia», 'enfadat'; o «haver fet un pa com unes hòsties», 'un gran desficaci'.