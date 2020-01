La paraula «màrtir» prové del llatí eclesiàstic «martyr, »i este del grec «mártys», a on tenia el significat de 'testimoni'. I eixe era, efectivament, el sentit primigeni de «màrtir». S'aplicava a aquell que, en defensa les seues creences religioses, patia turment, o fins i tot la mort, per donar testimoni de la doctrina de Jesucrist.

Per extensió d'este significat bàsic, la paraula «màrtir» passà a aplicar-se a aquells que patixen penalitats en defensa de qualsevol creença. És en este sentit que Gonçal Castelló, escriptor que publicà diverses novel·les sobre la Guerra Civil, en una d'elles, titulada «Final de viatge. Memòries d'un gandià: amics, coneguts i saludats», deia, en referència als capitans Fermín Galán i Ángel García Hernández, que «es convertiren en els màrtirs de la llibertat».

Amb un punt de trivialització, desproveït del sacrifici fet per una causa noble, la paraula «màrtir» ha passat a usar-se també amb intenció irònica per a referir-se a aquells que tendixen a mostrar els grans sacrificis que estan fent contínuament: «sempre va de màrtir per la vida».

