Una «cabra» és un mamífer remugant, que presenta una gran variació en la seua fisonomia. Hi ha més de tres-centes espècies de cabres en tot el món. La més coneguda entre nosaltres és la «cabra domèstica», coneguda en la taxonomia científica com a «Capra aegagrus hircus». Es tracta d'una subespècie que, segons investigacions genètiques recents, prové de les muntanyes Zagron (Iran). Es cria bàsicament per la carn i la llet. Fa aproximadament un metre d'alt, de pèl curt i aspre, sovint de color rogenc, amb un parell de banyes arquejades cap arrere; té un floc de pèls molt característic que pengen de la mandíbula i una cua molt curta.

El comportament erràtic i imprevisible de les cabres ha afavorit que es creen diverses locucions amb esta paraula per a qualificar certs comportaments humans, com ara «haver mamat llet de cabra», usada per a referir-se a una criatura inquieta i queferosa, o «estar com una cabra», que es diu d'algú que està boig (en el sentit més amable de la paraula).

