Un «sorbet» és una beguda elaborada amb sucs de fruites, sucre, aigua amb essències o altres substàncies aromatitzants, a la qual se sol afegir algun licor o xampany, tot ben refrescat fins a aconseguir un grau de congelació poc consistent. La diferència amb els gelats tradicionals és que els sorbets no contenen ni ou ni productes lactis, i per això tenen una textura menys cremosa.

Es creu que els sorbets procedixen de l'antiga Pèrsia. Hi ha constància de l'afició dels califes de Bagdag als sorbets des del segle IX; en la gastronomia valenciana són coneguts des de l'Edat Mitjana. La recepta originària era molt senzilla: sucs de fruites, gel raspat i mel. Però, en qualsevol cas, la paraula «sorbet» no ens arribà fins al segle XIX, procedent de l'italià «sorbetto», possiblement a través del francés «sorbet». L'italià, per la seua banda, l'havia pres del turc «serbet», i este de l'àrab vulgar sirià «xarbât», que volia dir 'llimonada'.

