La paella és un plat típic valencià —o millor dit: el plat per excel·lència de la gastronomia valenciana— elaborat tradicionalment amb carn, llegums, verdura i arròs, que es cou en caldo fins que queda sec. Amb tot, la gran popularitat de la paella ha fet que presente moltes variacions.

La paraula «paella» prové del llatí «patella», diminutiu de «paena», que feia referència a un 'plat pla i ample', a on es coïa el menjar i se servia a taula. I eixe és encara el significat bàsic que té en valencià el mot «paella»: el que fa referència a un 'atifell de cuina, redó, ample i de poca altura, amb un mànec llarg o amb dos anses menudes, usat per a guisar'. En castellà, este utensili rep el nom de «sartén»; però, provinent del mateix ètim que «paella», també existix el vocable «padilla», usat en l'actualitat com a patronímic.

Gràcies a la popularitat que ha adquirit este típic plat valencià, el mot «paella» s'ha expandit per tot el món: en anglés, en francés, en alemany, en italià, en polonés, en rus, en vietnamita..., per tot arreu es diu «paella».

