Un món nou, diminut i desconegut, s'ha esmunyit silenciosament en les nostres vides. O, almenys, hem pres consciència de la seua existència. Estem en peu de guerra; i, alhora, arrecerats a la defensiva, per a protegir-nos d'eixa amenaça invisible. La vacuna és la nostra arma secreta. Però el procés de vacunació està sent molt accidentat.

L'AstraZeneca, que és el nom d'una de les vacunes, però podria ser també el nom d'un fusell, pot provocar —segons diuen— alguns efectes secundaris no desitjats, igual com passa amb el moviment de retrocés de les armes de foc. L'aparició de trombes n'és un.

La paraula «trombe» prové del llatí tardà, que l'havia pres del grec «thrómbos», a on tenia originàriament el significat de 'grum', o siga, una matèria sòlida formada per aglomeració de xicotetes partícules. El metge grec Hipòcrates, que visqué en el segle V a. C., començà a utilitzar esta paraula per a referir-se als coàguls sanguinis. La sang és impulsada des del cor fins als peus a través de les artèries, i torna al cor per les venes, a on passa als pulmons per a oxigenar-se. Però en este trànsit hi ha el risc que es formen coàguls dins dels vasos sanguinis, que, segons la seua dimensió, poden arribar a interrompre el flux de la sang. La informació ens fa estar més alerta de tots els perills a què estem sotmesos.

