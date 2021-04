La «mona» és una coca elaborada amb farina, oli, sucre i rent, que du un o més ous bollits —i més modernament també (i sobretot) de xocolate— encastats en la pasta, i que normalment s'ornamenta amb anissets, unes boletes de sucre de colorins.

La «mona» és un dolç típic de Pasqua, i per això sovint se li sol dir més específicament «mona de Pasqua». Tradicionalment se sol regalar als fillols, als nets, als nebots o als fills, i per ser de consum infantil sovint sol adoptar formes d'animalets o d'altres objectes curiosos. Este pastís ha donat lloc també a l'expressió «pensar en la mona de Pasqua» per a referir-se a algú que està molt distret i no para atenció al que es diu o al que es fa.

La paraula «mona» prové segurament del llatí «munda», que era una panera plena d'objectes, sobretot de pastissos, que s'ofrenava a Ceres durant el mes d'abril, si bé hi ha qui manté que prové de l'àrab «máwna», 'provisió', que els moros oferien com a regal als seus senyors.

