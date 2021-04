La paraula «divendres» designa el quint dia de la setmana. O, per a evitar qualsevol malentés, el que està situat entre el dijous i el dissabte. En la tradició judeocristiana sempre s'ha considerat, fins a temps recents, que el primer dia de la setmana era el diumenge, i el divendres, per tant, era el sext dia de la setmana. En portugués, de fet, el «divendres» s'anomena «sexta-feira»; i en el diccionari de la RAE el «viernes» estigué definit com a «sexto día de la semana» fins a l'any 1992.

De totes maneres, i siga quin siga el número d'orde que se li assigne dins del còmput setmanal, la paraula «divendres» prové del llatí «die(s) Veneris», que literalment significa 'dia de Venus'. En la mitologia romana, Venus era la deessa de l'amor, la bellesa i la fertilitat. Per motius diversos —sempre relacionats amb la busca de l'amor, fora físic o espiritual—, Venus era una deïtat molt festejada. I ja se sap que les celebracions se sap com comencen però no com acaben. El nom llatí de la mateixa deessa, «Veneris», ha donat lloc també a l'adjectiu «veneri», que s'aplica sobretot a les malalties de transmissió sexual. En part per a contrarestar estes expansions carnals, en la tradició catòlica s'ha volgut associar el divendres al dolor, la penitència i l'abstinència. Però, com es diu en alguns llocs, «la cabra aveada a saltar, salta i saltarà». En fi, hui torna a ser divendres...

