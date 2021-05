L'ingrés en un centre hospitalari del candidat del PSOE en les passades eleccions de la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo, a conseqüència d'una arrítmia produïda hores després d'haver-se vacunat, ha fet que este terme específic, propi de l'àmbit mèdic, haja adquirit una considerable projecció social a través dels mitjans de comunicació. El terme és antic. Prové del llatí tardà «arrythmĭa,» i este, al seu torn, l'havia pres del grec «arrythmía». Ja apareix usat per Plató per a referir-se a un 'ritme defectuós'. Este significat primigeni és el resultat lògic de la suma dels diversos components de la paraula: per una banda, el prefix «a-» aporta un valor negatiu; el nucli semàntic «rythm», acurtament de «rhythmós», 'ritme', i complementat amb el sufix «-ia», que proporciona un matís qualitatiu.

Amb tot, modernament, el mot «arrítmia» ha acabat associant-se específicament a l'alteració del ritme normal de les contraccions cardíaques. Amb este significat, es tracta d'un neologisme científic encunyat en anglés a finals dels segle XIX, que s'ha traslladat després a moltes altres llengües. En valencià fou Ferrer Pastor el primer lexicògraf que l'incorporà al seu «Diccionari general», publicat en 1985. Cal reconéixer-li el mèrit i els seus esforços per modernitzar la nostra llengua. La RAE no l'introduiria en castellà fins a 1992. Cal apuntar finalment que, després de certes vacil·lacions, a partir de l'última reforma ortogràfica s'ha fixat com a «arrítmia», amb dos erres. Durant algun temps estigué vigent la grafia «arítmia».

