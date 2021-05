La «sobrassada» és un embotit elaborat amb carn de porc picada, adobat amb sal, pebre roig i altres espècies. Este producte, com en general tots els embotits, sorgí de la necessitat de conservar els aliments durant llargs períodes de temps abans de ser consumits. L'origen de la sobrassada, segons sembla, està a Sicília, a on es feia servir una tècnica coneguda amb el nom de «sopressa». D'ací sorgí el nom de «soprassata» per a referir-se a un embotit elaborat amb carn de porc; esta paraula era una variant de «soppressata» (participi del verb «soppressare», que significa 'prémer, comprimir'), denominació que encara està plenament vigent en italià per a referir-se a un salami típic de certes regions.

A través d'un fluid comerç marítim, este producte passà de Sicília a València, i des d'ací s'expandí després a Mallorca, a on aconseguí un gran desenvolupament a partir del segle XVI. Actualment, la sobrassada mallorquina compta amb una denominació geogràfica protegida. En la Comunitat Valenciana és típica també una variant de la sobrassada, coneguda amb el nom de «marina» (o «marineta»), de sabor més suau i amb una textura untosa. Es diu així perquè s'elabora en alguns pobles de la comarca de la Marina Baixa, a on, arran de l'expulsió dels moriscos del Regne de València (l'any 1609), s'instal·là una important colònia de mallorquins, especialment a Tàrbena i la Vall de la Gallinera, que no sols conservaren alguns dels seus costums gastronòmics, sinó també certs trets lingüístics característics del mallorquí.

Més informació