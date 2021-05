El significat més comú actualment de la paraula «malva» és el que fa referència a un color violaci pàl·lid tirant a rosat. El nom d'este color prové del nom d'un gènere de plantes que inclou més de trenta espècies. Es tracta d'un procediment de transferència lèxica molt habitual. Passa igual amb la «rosa», la «violeta», l'«anyil»... A més d'unes flors amb eixe color tan característic, estes plantes tenen una tija aspra i erta, de 40 a 60 cm d'alçària, i uns fruits amb moltes llavors seques.

Les fulles seques de moltes espècies de malva es prenen, en infusió, per a suavitzar les mucoses respiratòries i reduir la inflamació; també té efectes beneficiosos per a combatre el restrenyiment i la irritació estomacal. En sentit figurat, per associació a estos efectes, sovint s'usa la paraula «malva» com a terme d'una comparació per a referir-se a una persona tranquil·la i afable.

Les malves solen créixer en llocs abandonats, com els cementeris. Per això és prou corrent col·loquialment l'ús de l'expressió «criar malves» per a dir d'algú que està mort i soterrat, donant a entendre que el seu cos només aprofita ja com a adob per a les plantes. Alguns ho consideren un falta de respecte pels difunts; uns altres, en canvi, ho veuen com una expressió de vitalitat. La mort engendra la vida, i la descomposició del cos es transforma en unes flors precioses.

