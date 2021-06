El «colom» és una au de la família dels colúmbids, que agrupa amb esta denominació genèrica diverses espècies. La més comuna en el nostre hàbitat és el «colom salvatge», conegut també en algunes zones com a «colom roquer». En la terminologia científica esta espècie rep la denominació de «Columba livia». Es diu així pel color gris blavenc del seu plomatge, de tonalitats més fosques en el cap, el coll i el pit, a on sol presentar reflexos verdosos i violacis; té, a més, dos bandes negres molt característiques en la part posterior del cos. La seua mida oscil·la entre els 29 i els 37 cm de llarg, i la seua envergadura alar, entre els 62 i els 72 cm. Té el cap xicotet, el cos arredonit i la cua ampla.

Algunes espècies destaquen pel seu gran sentit de l'orientació, i per això s'han utilitzat tradicionalment per a transmetre missatges recorrent grans distàncies fins a tornar a la llar. Culturalment, s'han fet servir com a símbol de la pau, especialment si són blancs. També s'han associat sovint a l'harmonia i a l'amor. En la tradició cristiana, el colom representa l'encarnació de l'Esperit Sant.

