Amb la paraula «diccionari» solem referir-nos actualment a una tipologia d'obres en què es recopilen, generalment agrupades per orde alfabètic, les paraules d'una llengua. Pot ser del conjunt de la llengua (com és el cas del «Diccionari normatiu valencià») o d'un àmbit específic (com el «Diccionari de lingüística» o el «Diccionari de les arts escèniques»), en què, a més de la relació de paraules que acoten el camp tractat (anomenades «entrades» o «lemes»), també se'n dona la definició i altres informacions importants que en faciliten l'ús adequat (com ara la categoria gramatical o el registre de formalitat en què se sol usar («col·loquial», «vulgar», «obsolet», etc.); però, sota la categoria de «diccionari», també s'integren moltes altres obres, com els diccionaris d'equivalències entre dos o més llengües, de sinònims, de pronunciació, etimològics, visuals...

La paraula «diccionari» ha adquirit actualment un caràcter molt genèric; però, antigament, l'ús d'este mot tenia un caràcter molt més restringit. Etimològicament, prové del llatí «dictionarium», format per derivació de «dictio», 'dicció', que derivava, al seu torn, de «dicere», 'dir'. I és que, efectivament, el primer registre de la paraula «dictionarium», que data de 1220, s'aplicà a una obra de John of Garland —anglés que exercí la docència en la Universitat de París— destinada a ensenyar la pronunciació correcta del llatí. Més informació