La paraula «rogle» és molt característica del valencià, si bé no és exclusivament nostra: els catalans de les terres de l'Ebre també la mantenen ben viva en el seu parlar. Prové del llatí vulgar tardà «rŏtŭlus», que significava 'anella, cercle'; s'havia format per derivació de «rota», 'roda', afegint-li el sufix de caràcter diminutiu «-ulus». Antigament, esta forma llatina donà lloc a la forma «rotle». Sant Vicent Ferrer, en un dels seus sermons, pronunciat allà per l'any 1410, apuntava que «lo rotle és lo senyal del dimoni». «Vade retro»! Esta forma es transformà en «rogle» per un procés de dissimilació, i a partir del segle XVI pràcticament ja és general en tot l'àmbit valencià. En molts pobles encara es pronuncia [rɔ́ggle], amb «o» oberta i geminant la consonant velar «g». En el poble de Rotglà i Corberà (de la comarca de la Costera) esta pronunciació geminada ha quedat fins i tot reflectida en la forma oficial del topònim.

La idea genèrica de «rogle» apunta a un conjunt de persones o de coses disposades de manera que formen un cercle. Inclús hem creat l'expressió «fer rogle» per a referir-nos a algú que, quan parla, sap captar l'atenció de la gent, i fa que diverses persones s'agrupen al seu voltant per a escoltar-lo. També gastem esta mateixa paraula, amb eixe regust escatològic que tant ens caracteritza, en l'expressió «pixar fora rogle» per a donar a entendre que algú està dient coses inoportunes; i «traure a rogle» per a indicar que algú ha al·ludit a un tema amb la intenció d'induir els presents a tractar-lo.