Fa uns dies va faltar l'escriptora Fina Cardona. No sé si li agradava dir-se «poetessa» o preferia «poeta» (esta dualitat nominal suscita enconats debats des de fa temps entre les dones del gremi). Però el que sí que és segur és que li agradava escriure poesia. Sent ben jove, publicà «Plouen pigues». Era un joc de paraules. Ella, Fina, tenia la cara plena de pigues i el monyo rogenc, que, afegit al seu aspecte modern, li donaven un aire una miqueta exòtic, com si fora una nòrdica que s'havia deixat caure per ací una miqueta per atzar, i al final, de tan a gust com estava, s'hi havia quedat a viure.

Siga com siga, la bona veritat és que les pigues formen part de la nostra realitat lingüística des de fa molt de temps. Jaume March ja arreplegà esta paraula en el seu «Diccionari de rims», que data de l'any 1371. Provenia de «pīca», nom amb què en llatí es designava l'au de la família dels còrvids que actualment la majoria dels valencians anomenem «blanca» (conegut en la terminologia científica precisament com a «Pica pica»). De les taques de colors que presenta este pardal en el seu plomatge passà segurament a utilitzar-se per a designar les taquetes de la pell. L'origen de les pigues és genètic. En contacte amb el sol, la melanina es distribuïx de manera irregular per la pell, i en certs punts concrets es creen uns depòsits una miqueta més densos. Eixos redolins més foscos són les pigues. Però a Fina li plogueren del cel.