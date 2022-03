La paraula «corredor» s'ha format per derivació de «córrer», i este verb, al seu torn, prové del llatí «currĕre», que originàriament tenia el significat de 'desplaçar-se ràpidament usant els peus'. El sufix «-dor», en primera instància, afig la referència a la persona que fa l'acció, i de manera més específica s'usava originàriament per a anomenar els soldats que anaven per davant del gros de l'exèrcit per a examinar el terreny o per a evitar atacs per sorpresa.

Però este mateix sufix s'ha usat també tradicionalment per a referir-se al lloc per a on transcorre l'acció designada pel verb. Un «corredor», per tant, és també una franja de terreny que, per les seues característiques geomorfològiques, s'ha utilitzat tradicionalment com a zona de pas entre dos llocs. En este sentit, des de fa temps es parla del «corredor mediterrani» per a referir-se al conjunt de línies ferroviàries que unirien França amb Algesires. I ara també, amb motiu de la invasió russa d'Ucraïna, es parla de la necessitat d'establir «corredors humanitaris». Amb este concepte es designa una zona desmilitaritzada temporalment, destinada a permetre el trànsit de combois d'ajuda humanitària i de refugiats, de manera que puguen entrar o eixir amb seguretat en una regió afectada per un conflicte bèl·lic. Més informació