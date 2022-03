La llengua és un codi format per la interacció de múltiples actes de parla, que van creant un sediment col·lectiu compartit que permet l'intercanvi eficaç de missatges entre els membres d'una comunitat lingüística. És així com molts mots van adquirint significats diversos al llarg del temps. La paraula «dona», per exemple, prové del llatí «dŏmĭna», que originàriament s'usava per a referir-se a l'ama d'una casa, però amb el pas del temps ha passat a designar qualsevol persona de sexe femení. En castellà, en canvi, aquell antic ètim ha evolucionat a «dueña», preservant més fidelment el sentit que tenia originàriament.

Per la seua banda, la paraula «donassa», formada per la combinació de «dona» i el sufix augmentatiu «-assa», s'ha usat tradicionalment per a designar una dona corpulenta, de formes exuberants, que sovint —d'acord amb els estereotips estètics d'una època— estava carregada de connotacions negatives. Isabel Clara-Simó, en la seua novel·la «Júlia», reflectix esta percepció social quan escriu que, perquè «no semblara una donassa, sinó una una senyoreta de casa bona...». Però el temps ho transforma tot. I ara «donassa» —de manera anàloga a com ocorregué amb «homenot»— ha passat a utilitzar-se també per a referir-se a una dona que destaca per la seua gran aportació intel·lectual, artística o cívica. Cal destacar finalment, en esta breu història de la paraula, el paper crucial que ha tingut el llibre «Donasses», de l'escriptora catalana Marta Pessarodona, en la gestació d'este nou sentit. Més informació...