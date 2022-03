La paraula «oligarca» té uns contorns difusos. En l'actualitat és usada majoritàriament per a referir-se a persones molt poderoses, i molt especialment quan el seu poder és una extensió derivada de la seua riquesa. Estos dos conceptes, el de poder i riquesa, apareixen lligats indestriablement en l'essència semàntica d'este vocable, si bé es manifesten de forma diferent. Els oligarques poden fer ostentació de la seua riquesa, però han d'exercir el seu poder discretament. Són —o se suposa que són en l'imaginari col·lectiu— un poder en l'ombra, capaços de manejar perversament els fils de la política parlamentària.

Amb la recent invasió d'Ucraïna, han adquirit un important protagonisme mediàtic els oligarques russos. El gentilici aporta un matís important, que va més enllà de la simple adscripció geogràfica. Es tracta d'un reduït grup d'empresaris que amassaren la seua immensa fortuna arran de la liberalització del mercat que es produí per la descomposició de l'antiga URSS, apropiant-se de les grans empreses públiques. Es considera que, en gran part, són deutors del poder polític, i actuen consegüentment apuntalant els seus benefactors.

Cal remarcar, amb tot, que la veu «oligarca» originàriament tenia un significat diferent del que acabem de descriure. Prové del grec «oligarkhes», format per la combinació de «oligos», 'poc', i «arkhes», 'governant'. Es referia, per tant, al govern d'uns pocs (en contraposició a la «democràcia», que era el 'govern del poble'). No tenien per què ser necessàriament els més rics, però en qualsevol cas sí que havien d'ocupar fàcticament els càrrecs públics de govern.

