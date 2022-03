No sempre l'ús col·loquial del llenguatge i el que fan servir els especialistes coincidix plenament. És lògic i del tot normal. Es tracta de dos nivells expressius amb regles diferents. Els parlants tenen tendència a referir-se genèricament a un fenomen determinat, mentre que els especialistes d'una matèria, al contrari, senten la necessitat d'establir matisos i diferenciar amb termes distints les seues parts constitutives per a evitar ambigüitats i possibles confusions. Això no vol dir, evidentment, que les formes pròpies del llenguatge col·loquial estiguen mal dites.

Partint, doncs, d'esta dualitat, cal constatar que la majoria dels valencians —no tots— fan servir la paraula «rellamp» per a referir-se a la descàrrega elèctrica, acompanyada d'una gran resplendor, que es produïx entre dos núvols o entre un núvol i la terra. Els especialistes, en canvi, diferencien entre «llamp», usat per a referir-se exclusivament a la descàrrega elèctrica, i «rellamp» (o «llampec»), reservat per a la resplendor originada pel llamp. Siga com siga, este fenomen meteorològic tan vistós ha servit de base per a la gestació d'algunes metàfores que han acabat donant lloc a expressions en altres camps lèxics. Així, en l'àmbit militar s'usa l'expressió «guerra rellamp» (calcada de l'alemany «Blitzkrieg») per a al·ludir a una tàctica militar consistent a llançar un atac imprevist, massiu i contundent contra objectius estratègics que procuren la victòria ràpida d'un dels blocs contendents. Més informació