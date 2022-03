La paraula «falla» té molts significats. Per una banda, com a derivat del verb «fallir», transformat després en «fallar», tenia el significat de 'defecte, error'. Antigament, sovint s'usava en l'expressió «sens falla», amb el significat de 'sense falta', 'amb tota seguretat': «Donam dia [...] que sens neguna fayla fossen ab nós lo dia de Pascha florida», es diu en la «Crònica» de Jaume I. En el segle XIX, com a cultisme, pres del francés «faille», començà a usar-se també, en l'àmbit de la geologia, per a referir-se a les fractures en l'escorça terrestre produïdes com a resultat dels moviments tectònics.

Però, per als valencians, la paraula «falla» és, sobretot, un monument amb figures corpòries de caràcter caricaturesc construït amb material combustible (fusta, cartó i, més modernament, poliestiré...) que es planta en els carrers de moltes poblacions valencianes per la festa de Sant Josep. Les falles estan inexorablement lligades al foc. I l'etimologia d'esta altra «falla» bé que ens ho recorda. Prové del llatí «facŭla», diminutiu de «fax», que significa 'antorxa'. I d'este significat, ben antic, passà a utilitzar-se per a referir-se en un primer moment a un conjunt de branques seques, brins, fulles o altres materials combustibles que s'encenen per a fer claror. Però, amb el temps, el seu ús quedà associat específicament a les fogueres que, amb caràcter lúdic, s'encenien per a qualsevol celebració festiva. Els fusters treien les borumballes i altres residus dels tallers per a celebrar el dia de Sant Josep, el patró del gremi. I a poc a poc aquelles fogueres rudimentàries s'han convertit en les falles actuals. Més informació