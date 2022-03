En l'actual conflicte bèl·lic que enfronta Ucraïna i Rússia, la paraula «nazi» s'està utilitzant per a desqualificar l'adversari i, d'eixa manera, intentar justificar davant d'un sector de l'opinió pública les pròpies actuacions. En la iconografia popular, el terme «nazi» s'ha revestit d'un halo de maldat, que fa que qualsevol acció en contra d'aquells que s'han reputat prèviament com a nazis semble del tot justificada. Les guerres no sols es lliuren en els camps de batalla, amb bombes i tirs, sinó també amb la informació propalada a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació.

Siga com siga, convé delimitar el significat precís de la paraula «nazi», i que cada u extraga després les seues pròpies conclusions. Este terme es formà a partir de la reducció del mot compost alemany «Na(tionalso)zi(alist)», 'nacionalsocialista'. Va ser encunyat per Joseph Goebbels, ministre de Propaganda en el Govern del Tercer Reich, per a referir-se als militants del Partit Nacional Socialista Alemany dels Treballadors, liderat per Adolf Hitler des de 1921 fins a 1945. A vegades, les comparacions són odioses; i altres, manifestament falses.