Amb la paraula «orquídia» es designa una planta de la família de les orquidàcies, molt apreciades en floricultura. I és que les orquídies tenen unes flors molt vistoses. És normal, per tant, este apreci, si bé la seua forma, mida i color presenten una varietat molt gran. N'hi ha més de 25.000 espècies, a les quals cal sumar-ne més de 60.000 varietats híbrides produïdes pels floricultors. Les orquídies sovint s'han considerat símbols de l'amor. No sols per la seua bellesa; també, i sobretot, per la seua duració, que ha fet que a vegades reba el nom de «flor eterna». Hi ha constància d'algunes orquídies recol·lectades en el segle XIX que encara continuen creixent.

L'orquídia és una planta d'origen tropical. Necessita calor i humitat per a créixer. Però la paraula amb què és coneguda actualment prové del llatí «orchidea», presa del grec «orkhídion», diminutiu de «órkhis», que significava 'testicle'. La forma tuberosa de les arrels de l'orquídia recordava este òrgan anatòmic. Cal tindre en compte que este recurs denominatiu basat en l'analogia amb una part del cos és del tot habitual: l'ull, la boca, el peu... tenen molts significats. I, per als grecs, el cos nu no tenia res d'impúdic. Així és com competien els atletes en els jocs olímpics. Este cap de setmana, per cert, l'associació Amics de les Orquídies de Burjassot celebra, en l'antic Mercat Municipal d'este municipi de l'Horta, una fira amb expositors provinents de diversos llocs d'Espanya, així com de Portugal, els Estats Units i Alemanya. Serà, sens dubte, una manera molt entretinguda i agradable d'aprofundir en els secrets d'esta bella flor.