La paraula «fellonia», escrita amb «ll» (no amb «l», considerada en valencià un castellanisme), té entre nosaltres una llarga història. Ja apareix utilitzada en el «Llibre de saviesa», atribuït —segurament de manera errònia— a Jaume I: «E si fellonia le ve, no la vulla demostrar per fet entrò ['fins'] que hi haja pensat». Ens havia arribat del fràncic «*fillo», amb què s'al·ludia al 'botxí encarregat d'assotar els esclaus'.

El sentit originari de la paraula «fellonia», tal com es desprén del fragment transcrit més amunt, al·ludia a un sentiment de forta indignació, assimilable a la ira. Però prompte passà a utilitzar-se més específicament per a referir-se al comportament del vassall que incomplia les obligacions que tenia contretes amb el seu senyor. Esta falta de lleialtat era considerada una ofensa greu. D'acord amb la rígida estructura de la societat feudal, el sentiment de traïció despertava arravataments d'ira en el senyor, que es traduïen després en l'aplicació d'un suplici sever al vassall rebel. Hi ha un desplaçament sinestèsic a partir de l'evident relació de sentiments concatenats. En l'actualitat, el vocable «fellonia» ha passat a utilitzar-se com a sinònim de deslleialtat, però no de qualsevol classe de deslleialtat, sinó molt especialment la d'aquells càrrecs polítics que, en un moment crític, quan el líder del partit que els nomenà està en hores baixes, passen a aliar-se amb el seu rival, sovint sense cap afany de traïció sinó per pura supervivència. Més informació