La paraula «vicari» prové del llatí llatí «vicarius», a on tenia el significat de 'substitut'. S'havia format per derivació de «vicis», mot del qual també prové el prefix «vice-», que s'aplica a càrrecs que designen una persona que pot suplir en certs casos el titular d'una institució, com en «vicepresident, vicerector» o altres.

Tot i això, en la pràctica, l'ús habitual del mot «vicari» en valencià s'ha restringit tradicionalment a l'eclesiàstic que ajuda el retor d'una parròquia en la formació catequètica o en l'administració de certs sagraments. Així és com consta, efectivament, en la documentació d'esta paraula des de ben antic. En una anotació datada el 8 d'abril de 1284 en el «Llibre de la Cort del Justícia de València» s'apuntava que la casa d'un dels litigants, dit Pero Eximeno, afrontava amb la de «lo vicari de la parròchia de Sent Pere Màrtir».

Però el llenguatge viu bull, i així és com l'ús de «vicari» s'ha anat estenent a altres contextos. Com el de cert càrrec públic que es denominà «vicari» d'un altre que, per exigències legals, no podia exercir el càrrec que ell hagué d'ocupar circumstancialment. Potser hi havia també implícitament, en este cas concret, una analogia amb l'expressió «vicari de Crist», usada per a referir-se al papa, com a representant del Senyor en la Terra. I ara el mot «vicari» també ha passat a utilitzar-se en l'expressió «violència vicària» —calc de l'anglés «vicarious violence»— per a referir-se a un tipus de violència que s'exercix contra una persona interposada —sovint un fill—, amb la intenció de produir un dany psicològic a l'exparella.

Més informació