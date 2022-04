La «llonganissa» és un embotit llarg i prim, fet amb carn de porc picada i adobada amb diverses espècies. La «llonganissa de Pasqua» és una varietat seca, més llarga i estreta que la llonganissa normal, que se sol menjar crua durant els dies de Pasqua. Prové del llatí «lucanica», que ja s'utilitzava amb el mateix significat que en l'actualitat. Es deia així perquè este producte s'elaborava en la regió italiana de Lucània. La forma llatina originària quedà lleument alterada per la influència de l'adjectiu «llong», que significa 'llarg'.

Amb la paraula «llonganissa» s'han creat moltes locucions, com a resultat de la gran popularitat que ha adquirit este aliment. Així, per exemple, tenim «caure la llonganissa a la cendra», usada per a mostrar la decepció que sent algú per l'actuació duta a terme per alguna altra persona; o «hi ha més dies que llonganisses», que s'utilitza per a donar a entendre que, si alguna cosa no es pot fer ara, sempre hi haurà algun altre moment propici en què es podrà fer; o «lligar els gossos amb llonganisses», amb què s'apunta irònicament a una situació de gran riquesa o abundància, a on sobra de tot, fins i tot per a balafiar els recursos existents.

