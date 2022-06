La paraula «Carlota» (escrita amb majúscula inicial) és, en primera instància, un nom propi de dona, que ens vingué del francés «Charlotte», forma femenina de «Charlot», que era al seu torn un diminutiu de «Charles». L'antropònim francés, per la seua banda, s'havia format per assimilació del germànic «Carl» (grafiat també «Karl»), a on originàriament tenia el significat de 'home lliure'.

Però, a banda d'este significat, la paraula «carlota» (escrita en minúscula) també és usada per molts valencians per a designar l'arrel d'una planta de la família de les umbel·líferes, coneguda en la terminologia científica com a «Daucus carota» (especialment la subespècie domèstica «sativus»), de color carabassa i sabor dolç, molt consumida en ensalades, i també com a guarnició o en cremes i pastissos.

El nom de «carlota» per a designar esta hortalissa prové del francés «carotte», modificada per la inserció d'una ele en l'obertura de la segona síl·laba per assimilació al nom propi, que ja havia aconseguit una gran difusió. És prou normal que alguns neologismes queden alterats per este mateix mecanisme assimilatori a paraules conegudes en les referències dels parlants. Així i tot, en algunes poblacions de la Marina, igual que en les terres de l'Ebre, encara es manté viva la forma «carrota». Esta hortalissa rep també, segons els llocs, altres noms, provinents d'ètims diferents, com ara «safanòria» o «pastenaga» (que presenta també les variants «pastanaga» o «bastanaga»).

Més informació...