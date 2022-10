Hi ha algunes paraules que semblen estar especialment vinculades a determinats franges d'edat. Per una banda, pel seu significat específic: sovint perquè designen coses de vells, i els jóvens no solen parlar d'eixos temes. Però també perquè, per motius diversos, el seu ús ha anat restringint-se amb el temps. Potser és especialment perceptible esta tendència a l'arraconament de certs vocables relacionats amb el lèxic de la salut. Hi ha paraules de significat molt genèric que han anat reemplaçant-se per termes més precisos, que són els que els majors senten dir als metges. Segurament és un procés de substitució inevitable. Però, ni que siga com una evocació enyoradissa, recordem hui la paraula «alifac». Encara no ha desaparegut del tot, però el seu ús ha perdut molta vigència social. És difícil saber si els jóvens actuals, quan deixen de ser-ho, recorreran a esta paraula per a queixar-se dels seus mals. Per si de cas, deixem constància del seu significat i dels seus remots orígens.

Un «alifac» és una molèstia més o menys continuada, associada especialment a l'edat. El temps no perdona. El funcionament de certs òrgans es deterioren, i això es manifesta a través de dolors varis, ací i allà. Abans, a estes malalties de vells, se'ls deia genèricament «alifacs». Així, en plural. I abans —molt abans— este vocable tenia encara un altre significat. Ens havia arribat de l'àrab «al-ifāṣ», mot compost de l'article «al-» i «ifāṣ», veu amb què es feia referència a una bossa de cuiro a on els llauradors duien les llavors per a fer la sembra. Però la llengua està mutant permanentment. I així és com, per similitud amb la citada bossa, la paraula «alifac» passà a gastar-se per a referir-se als tumors que, normalment per excés de treball, apareixien en les articulacions dels ossos de les garretes dels cavalls. Jaume Gassull ja deixà constància d'este significat en «Lo somni de Joan Joan», escrita en 1496: «per al rocí / que prou no·s bo per al molí / a tirar sacs, / tot ple de vorm i d'alifacs». Més informació...