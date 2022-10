La Lluna, segons sembla, torna a estar de moda. És un dir, clar... El cas és que la NASA (l'agència nord-americana responsable de la investigació i l'exploració espacial) ha anunciat un pla per a tornar a enviar una missió tripulada al satèl·lit terrestre en 2024. Però, més enllà de la informació que ens puguen reportar estes missions per a augmentar el nostre coneixement de l'univers, la Lluna sempre ha atret la curiositat dels humans. Des de ben antic s'ha establit una relació directa entre les fases de la Lluna i les marees; també s'ha cregut que l'astre lunar exercia una considerable influència sobre els canvis d'humor de les persones. La lluna plena, en concret, s'ha relacionat amb l'augment de la criminalitat i els atacs epilèptics, i fins i tot amb les transformacions dels hòmens llop. El mite i la fantasia es fusionen amb la nostra realitat més immediata.

La paraula «llunàtic» dona compte de l'influx que s'ha atribuït a la Lluna sobre l'estat d'ànim de les persones. En llatí ja existia, de fet, el mot «lunatĭcus». El cavaller valencià Joan Roís de Corella, noble i religiós, escrigué en la seua obra «Lo cartoxà» (publicada en 1495) que, amb la seua mort, Jesucrist «curà [...] e·l lunàtich posehit per lo diable». La relació entre llunàtics i forces obscures —incomprensibles a la raó— és evident al llarg del temps. Per la seua banda, el metge suís Paracels, que visqué en el segle XVI, classificà els malalts mentals en tres categories: els «insans», que patien la seua malaltia per causes genètiques; els «melancòlics», que embogien per causes fisiològiques internes, i els «llunàtics», l'alienació dels quals era deguda a la influència de la Lluna.

Potser és per això que molts valencians, sotmesos com estem a la intensa irradiació lumínica de la lluna de València, tinguem una especial predisposició per a passar a engrossir esta tercera categoria paracelsiana. Salut!

