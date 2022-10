La paraula «galimaties» s'usa actualment per a referir-se a un discurs poc ordenat, que resulta inintel·ligible per als oients; i, per extensió, també es fa servir per a descriure una situació a on regna el desorde i la confusió. El seu ús en valencià és relativament recent. Es remunta a mitjan segle XIX. Fou concretament el lexicògraf llirià Josep Escrig el primer que consignà la paraula en el seu «Diccionario valenciano-castellano», publicat en 1851. La Real Academia Española no la incorporaria al seu diccionari fins al 1884, trenta-tres anys més tard. Estes referències cronològiques ens han de servir per a valorar l'esforç de modernitat que feren els nostres lexicògrafs, i reconéixer com cal el seu treball.

No era tampoc, evidentment, una creació lèxica valenciana. Provenia del francés «galimaties», almenys en primera instància. Però l'origen d'este vocable és incert. L'etimologia més acceptada actualment apunta que és una derivació de l'expressió grega «katà Matthaîon», 'segons Mateu', que fa al·lusió a la fórmula introductòria amb què este evangelista descriu confusament la genealogia de Crist: «Abraham va ser el pare d'Isaac; Isaac, de Jacob; Jacob, de Judà i els seus germans; Judà va ser el pare de Fares i Zara, nascuts de Tamar; Fares va ser el pare d'Hesron; Hesron, d'Aram...», i així fins a completar catorze generacions. És normal que els assistents als oficis religiosos, després de sentir esta salmòdia interminable, recitada a més en llatí, associaren la paraula «galimaties» a un discurs enrevessat. Més informació...