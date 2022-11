La paraula «canella», entre altres significats, s'usa per a referir-se a una espècia que s'obté de la corfa d'un arbre, anomenat «caneller». Este arbre pot arribar als huit metres d'alçària; té el tronc llis, de color marró grisenc; les fulles, de color verd lluent en la cara superior, tenen forma ovalada; les flors, situades en la part terminal de les rames, són de color blanc o groc verdós, i estan recobertes de pèls; els fruits estan continguts en l'interior de xicotetes drupes ovals de color blavós. Pertany a la família de les lauràcies, i està emparentat, per tant, amb el llorer i l'alvocater. En la terminologia científica es coneix amb el nom de «Cinnamomum zeylanicum». El primer component del tàxon, «Cinnamomum», prové del vocable grec «kinnamomon», i significa 'fusta dolça'; i el segon, «zeylanicum», al·ludix al seu origen, a Ceilan, el nom amb què era conegut l'Estat de Sri Lanka fins a 1972.

La canella ha sigut una espècia molt apreciada en tots els temps. Els antics egipcis, segons consta en alguns dibuixos fets en les parets de les piràmides, usaven la canella per a embalsamar les mòmies; en l'antiga Grècia s'usava per a millorar la digestió. La canella és també ben coneguda en les nostres terres des de ben antic. Els mateixos Furs de València, que daten de 1329, ja regulen les obligacions dels compradors de «de pebre, de gingebre, d'encens, de canella [...]». A la canella se li han donat usos molt variats; però, molt especialment, en postres com l'arròs amb llet, gelats, llet merengada, i també per a aromatitzar el café o el xocolate.

El mot «canella» prové del llatí «cannella», diminutiu de «canna», 'canya'. La forma del canonet de la canella en rama recordava una canyeta. La forma «canella», que actualment és la forma més estesa en valencià, ha alternat, des de temps antics, amb altres variants, com «canyella» o «canela», si bé esta última forma —coincident amb la del castellà— no s'accepta actualment per la normativa lingüística.

