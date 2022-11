El verb «apanyar» és una de les nostres senyes d'identitat. I no perquè siga una paraula d'eixes que puguem qualificar com a genuïnament valencianes. No ho és. És molt probable que, tal com apunten alguns etimòlegs, prenguérem el nostre verb del castellà «apañar». En castellà, certament, esta forma ja apareix documentada en el segle XII, mentre que en valencià les primeres aparicions de «apanyar» són prou posteriors: concretament, del segle XVI. Però, siga com siga, l'origen d'este verb està en «pany», substantiu que ja està documentat en valencià a començaments del segle XV: «e huna […] falda, pany ne faldó», es diu en una missiva escrita per Pere de Montagut en 1403. Els usos lingüístics es perden en el temps. En llatí, l'origen de quasi tots els nostres mots, ja s'usava «pannus» amb el significat de 'tros de tela'. I d'este significat van derivar tots els altres sentits del verb «apanyar». És també molt curiós que fins i tot en basc —llengua no romànica— tinguen el verb «apaindu», que, entre altres coses, significa 'arreglar, reparar'. Les connexions interculturals són evidents. Hi ha una base semàntica compartida que ha anat fixant-se, amb lleus matisos diferencials, en cada llengua. Però, al final, el que compta és l'ús que en fem. I la freqüència amb què els valencians fem servir el verb «apanyar» és molt superior a la que fan els parlants d'altres àrees de la nostra llengua. O inclús en castellà. I això és justament el que conferix a este verb un valor identitari: perquè, usant-lo, ens identifica davant dels altres com a valencians.

La fraseologia que hem anat gestant amb el verb «apanyar» és també molt simptomàtica de l'apropiació que hem fet els valencians d'esta paraula: «amb paciència i una canya, tot s'apanya», es diu per a indicar la necessitat de ser pacients a l'hora d'afrontar les adversitats; o «ja t'apanyaràs», que usem per a dir-li a algú, a manera de despedida, que, si no ens fa cas, ens desentenem de les conseqüències que se'n puguen derivar. Més informació...