L'adjectiu «genuí» té, en la pràctica, un significat amb uns contorns difusos. Cada u li atribuïx el sentit que millor li apanya segons el context en què el fa servir. Este vocable està carregat de connotacions positives, i això fa que, aplicat convenientment, pot ajudar a reforçar les pròpies tesis. Se sol associar, en general, a la idea d'autenticitat. Joan Fuster, per exemple, en el seu assaig «Les originalitats», publicat en 1956, deia que «L'home corrent […] no disposa de criteri per a esbrinar quan es troba amb un artista genuí i clarivident, i quan amb un farsant». Això mateix passa amb quasi tot: amb les obres d'art i amb les paraules de cada dia. No hi ha criteris estrictes per a dirimir clarament quan es pot considerar que alguna cosa és genuïna. ¿Els vocables antics són més genuïns que els moderns? ¿Són igualment genuïns encara que no els diga ningú? En el cas del valencià, a més, hi ha gent que sol considerar més genuïnes les paraules que no tenen un correlat equivalent en castellà. En qüestions de llengua, és difícil poder saber realment què és genuí. De fet, el «Diccionari normatiu valencià» no té cap accepció específica dins de l'article «genuí» referent a la llengua. El definix, de manera genèrica, per a indicar que alguna cosa «té realment l'origen o el caràcter que aparenta tindre». I el DNV no és tampoc cap excepció en eixe sentit. Ni el diccionari de l'IEC ni el de la RAE, ni tan sols el «Diccionari de lingüística», dirigit pel catedràtic Manuel Pérez Saldanya, que acaba de publicar l'AVL en col·laboració amb el Termcat, tenen tampoc una entrada específica de «genuí» aplicable a les paraules. Però això no obsta perquè molts es llancen a proclamar alegrement que tal o tal paraula no és genuïnament valenciana sense necessitat de consultar res.

No deixa de ser, amb tot, una enorme paradoxa que l'adjectiu «genuí» es registre per primera vegada en valencià en el segle XIX. És un cultisme provinent del llatí que ens havia arribat a través del castellà. Com quasi tots els cultismes, evidentment. En la llengua d'origen, «genuīnus» s'havia format per derivació de «genus», que significava 'llinatge'. En l'antiga Roma, este vocable s'utilitzava per a referir-se a la declaració que feia un pare reconeixent que un descendent seu era fill legítim. Els fills no reconeguts podien tindre igualment els seus gens, però no eren fills genuïns. La genuïnitat significa el que significa. Abans i ara. El problema és què. I, sobretot, segons qui use esta paraula. Més informació...