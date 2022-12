Després d'una final d'infart, va ser la selecció albicelest la que guanyà, en la tanda de penals, el Mundial de Futbol celebrat a Qatar. Molts valencians se n'alegraren, i isqueren als carrers per a celebrar efusivament la victòria argentina. I és que són molts els valencians que, al llarg de la història, han emigrat a aquell país de l'extrem meridional del continent americà. Blasco Ibáñez, fascinat per la riquesa d'aquella terra, hi creà dos colònies, que anomenà «Cervantes» i «Nueva Valencia»; més de seixanta famílies valencianes l'acompanyaren en la seua aventura. Són molts també els argentins que, en èpoques de crisis com les que han patit en els últims temps, han vingut a València buscant un refugi a on aixoplugar-se dels vaivens de la fortuna. Siga pel motiu que siga, són molts els valencians que han celebrat solidàriament la victòria de la selecció argentina.

El gentilici «argentí» deriva del topònim «Argentina». Fou el cartògraf portugués Lopo Homem qui, en 1554, anomenà per primera vegada aquelles terres com a «Terra Argentea». Era esta una denominació poètica que prenia com a referència fonamental l'estuari del Río de la Plata, dit així perquè constituïa la principal via d'accés als jaciments argentífers de l'Alt Perú. En llatí, efectivament, «argentum» significa 'plata'; i, resseguint el fil etimològic, els romans, molt probablement, l'havien pres del grec antic «argós», que significava 'blanc, lluent'. Més informació...