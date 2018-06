El trofeu El Corte Inglés de galotxa mes ajustat dels últims anys

El cap de setmana es viurà una nova, i apassionat, jornada en la màxima categoria, l´Autonòmic de Galotxa, gran premi El Corte Inglés.

Amb el Kiwa Quart com a única formació ja classificada de manera matemàtica per a disputar les semifinals, altres cinc equips lluitaran en les dues jornades restants per les tres places lliures per a jugar les semifinals pel títol. El segon classificat, l´Ovocity Marquesat, jugarà en casa demà dissabte davant el Quart, que intentarà guanyar per asegurar-se la primera posició, que els oferiria un emparellament més còmode, en teoría, en les posibles semifinals. El tercer lloc de la taula es per al Faura, que rebrà en el seu carrer de pilota a l´Electrofassar Massalfassar, equip que ocupa la setena posició, que els faria baixar a l´any vinent de categoria. L´Ajuntament de Beniparrell, de moment en la quarta plaça, jugarà també com a local davant el Caixa Popular Meliana, cuer ja descendit. Per últim, el Lanzadera Montserrat, situat al cinqué lloc, i l´Albuixech A, un punt per darrere, s´enfrontaran al carrer del club de la Ribera. Diumenge per la vesprada també està programada la partida suspesa per pluja entre el Lanzadera Montserrat i l´Ovocity Marquesat, amb la que la classificació ja es possaria al dia.

La lluita de Baronia i Torrent

Aquestes formacions ocupen les primeres posicions de la màxima categoria de la competició en trinquet, només separades per tres punts, amb l´Alfara de la Baronia al capdavant de la taula. Els joves jugadors del Camp de Morvedre jugaran en casa aquesta jornada davant el tercer classificat, el Paddock Riba-roja B. Per part del Trinquet de Torrent A, haurà de viatjar per a jugar contra el Lliria A en el trinquet del club del Camp de Turia. Mentre que el Caixa Popular Pobla Vallbona A defensarà la seua quarta posició, jugant com a visitant davant l´Odontica Riba-roja A.

Fase final

Tot i que les principals categories encara estan jugant la lliga regular, en segones, tercera i quartes, de carrer i trinquet, arranquen els quarts de final aquesta setmana. En la divisió de plata de carrer son Ovocity Marquesat B, Albuixech B, Inmob. Palanca Foios B, Ajuntament de Beniparrell B, Autos Meliana C, Autos Meliana B, Caixa Popular Godelleta A i Borbotó A, els que lluitaran per seguir competint pel trofeu de campions. Mentre que jugaran els quarts en la segona de trinquet els equips de Torrent C, Caixa Popular Pobla B, Poliesportiu Massalfassar D, Manises A, Odontica Riba-roja C, Almussafes, Paddock Riba-roja D i Alfara del Patriarca.