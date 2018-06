Un mes de «copes» al trinquet

La seu de la Diputació de València va acollir ahir la presentació de la IV Copa de Raspall i la XI Copa d'Escala i corda, una de les competicions més atractives de la temporada, ja que és la única en la que tots els equips que s'enfronten són parelles.

La Copa de Raspall es jugarà del 6 de juny al 7 de juliol, mentre que en escala i corda la primera partida serà el 15 de juny i la final el dissabte 14 de juliol.

De nou, tant al raspall com a l'escala i corda s'ha triat per un sistema de torneig amb una primera fase de lligueta, amb dos grups. Els quatre millors equips classificats, dos per cada grup, passaran a les semifinals.

En raspall, el Grup A està format per les següents parelles: Ian i Roberto, Guadi i Canari, Mario i Brisca, Sergio i Miravalles. Al Grup B han quedat: Marrahí i Josep, Montaner i Sanchis, Pablo i Tonet IV, Moltó i Néstor.

Els mitgers suplents són: Coeter II, Seve, Gabi, Lorja i Ricardet II. Els rests suplents: Badenes, Vercher, Moncho i Ricard.

En quant a l'escala i corda, al Grup A buscaran un lloc a les semifinals: Puchol II i Carlos (ferix i juga), Marc i Héctor, De la Vega i Jesús, Genovés II i Nacho.

Al Grup B estan: Soro III i Salva (ix de la corda), Pere Roc II i Tomàs II (ix de la corda), Francés i Jesús, Giner i Javi.

Els mitgers suplents són: Pere, Santi, Félix, Monrabal, Bueno, Àlvaro. Els rests seran: Santi, Fageca, Pablo de Sella, J. Salvador, Ferrer.