Soro III y Raúl guanyen el 51 trofeu Moscatell

Soro III i Raúl s'han proclamat vencedors de l'edició 51 del Trofeu Moscatell al véncer a la parella de Puchol II i Nacho per 70 a 30 en el Trinquet de Galotxa de Godelleta que va registrar una gran entrada de públic, fregant el ple.

Moltes i grans vesprades de pilota ha oferit el campió individual en el Moscatell, però la d'ahir pot emmarcar-se com una de les més belles exhibicions. Tot ho va fer perfecte el nét del Tio Pena, i va superar el seu rival en tots els terrenys, tant en el bot, com en el rest.. Va enverinar la primera apegada des del bot de tal forma que obligà els rivals a entregar la pilota per a què Raúl, molt inspirat, rematara en infinitat d'ocasions.

Soro va estar superb en el rest, alçant tot el que li arribava, tan segur o més que Puchol II en els rebots i motivat per a entrar a volea guanyant metres. Puchol II ho va intentar en una generosa entrega, va dibuixar colps de molt bella factura en els rebots però poc va poder fer davant de la perfecció dels rivals. Raúl també va superar a Nacho en els duels particulars. Esta vesprada es tanca el programa del torneig amb la final del torneig quadrangular amb l'esperat duel entre Salva d' Alginet i Pepet d'Alfara contra Ferrer de Llíber i Alex de Quart dels Valls. S'espera una partida carregada d' al.licients.