Puchol II és Pilota 3.0

Com en aquella cèlebre imatge literària d'André Gide, associada a dos literats russos de renom, per darrere del recent títol individual de Puchol II emergeix a l'horitzó més immediat la professionalitat de Pilota 3.0. Aquest equip tècnic de pilota, encapçalat per Agustín Larré i Domingo Palacios, amb les aportacions de Carlos Castelló, ha aconseguit situar dos dels seus jugadors, Puchol II i Bueno de Meliana, als llocs més nobles de la competició individual, la qual cosa avala la jove trajectòria d'aquest tàndem professional que s'ha proposat de donar-li a la pilota la volada adequada als valors esportius del segle XXI.

«És veritat que nosaltres prioritzem l'Individual com la fita esportiva més important de la pilota, la qual cosa redunda en una major visualització del nostre projecte i, per extensió, en la imatge pública de la pilota», ens diu Agustín Larré. «La dignitat de la pilota passa primer pel coneixement del joc, som encara els grans desconeguts en l'àmbit esportiu valencià, i segon, pel seu reconeixement social. No hi ha reconeixement sense coneixement, hem de trencar digitalment les muralles del trinquet, permitir-nos d'arribar a un públic majoritari que sàpiga valorar la genuïnitat de l'espectacle que podem oferir», reblava Agustín.

La presència pública del pilotari s'ha incrementat els darrers anys a l'empara de les xarxes socials i la nova televisió valenciana. Un nou públic heterogeni, urbà, desinhibit, està disposat a deixar-se captivar per la bellesa, la dificultat i el desafiament del nostre esport. Tanmateix, en paraules de Domingo Palacios, «no podem oferir allò que prometem si no qualifiquem físicament i tècnica els nostres jugadors. Des de Pilota 3.0 estem introduïnt una metodologia de treball a l'altura dels nous temps que volem per a la pilota. La preparació física del jugador, la seua recuperació adequada després de les partides, l'anàlisi visual del rival, la regularització dels horaris d'entrenament, fins i tot el control dels paràmetres fisiològics de l'esportista, són els recursos per oferir les prestacions que ens exigeix l'espectador. Volem moure'ns en termes de modernitat esportiva».

La seriositat dels plantejaments, la perseverança però també la serenor en la dificultat han tingut la recompensa esperada. «Enguany hem tingut una preparació de l'Individual una miqueta irregular. Vàrem començar a l'agost amb el buidatge físic, la posada a punt a setembre, però les incidències en el muscle i la mà de Puchol han condicionat molt el final del viatge. Així i tot, estem contents. Mai no hem deixat de creure en allò que fem i en el futur que té la pilota», diu Larré.

És poqueta nit. Al fons s'escolten els repics de Puchol II contra la paret, atent a les indicacions dels seus entrenadors. Orgullós i reconfortat, encara no és temps de pensar en l'Individual de l'any que ve. Li espera una altra temporada repleta de campionats. Pilota 3.0 estarà darrere d'ell. De moment, un bon sopar amb el seu equip tècnic i la seua gent de confiança bé es mereix el seu segon títol Individual.