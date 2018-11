Benidorm reina a Europa

La formació de Benidorm s'ha proclamat campiona de la VIII edició de la Champions de Llargues. Els noms de Jose Luis Calvo, Vicente Ivorra, Juan B, Ripo, Rafa Ferrer, Paco Juan Navarrete, Luis Navarro i Daniel Omar passen a la història de la més antiga de les modalitats de la pilota a mà. Ho fan després d'una exhibició de joc en les partides classificatòries enfront de Gipuzkoa i Scalvaia; en la semifinal enfront del campió belga, Kerksken, a què van derrotar per 6 a 0 i ho van fer en la final enfront dels seus veïns d'Orba als que van derrotar per 6 a 2.

El marcador de la final pot paréixer excessiu per als mèrits d'Orba que va plantar cara a Benidorm en tot moment el que va donar com resultat una bellíssima partida en què els aficionats, que van acudir en gran nombre, van disfrutar amb colps que impressionaven per la potència de volees, la impetuositat de cada una de les jugades i la fam de victòria. L'enfrontament entre Calvo de Benidorm i Sacha d'Orba, dos de les jóvens realitats, va produir moments insuperables. Per Orba van jugar Angel, Sacha, Sergi, Adriá , Jordi, Josep, Llopis i Fuster. Va ajudar al bell espectacle la majestuositat de la instalació. Per a arribar a la final la formació d'Orba havia eliminat en semifinals als que arribaren com a campions de la Champions de 2017 disputada en els carrers de Godelleta, els belgues de Thieulain.