La regularitat decideix les finals a Oliva

Ni la pluja ni el fet que una de les finals es retransmetera en directe van ser impediments perquè el Trofeu Mixt Savipecho tornara a congregar en bon nombre a les aficions de l'escala i corda i el raspall, esta vegada per a la cloenda, que va tindre lloc ahir al trinquet d'Oliva. El títol de l'alt va ser per a Francés, Pere i Monrabal II i el del joc per terra per a Sergio i Tonet IV. Van guanyar els equips que es van mostrar més regulars, aquells que van rendir al seu nivell durant més temps.

Primer es va jugar la final d'escala i corda. Francés, Pere i Monrabal II van fer bona l'expressió 'un trio sempre és un trio' contra Pere Roc II i Félix, que van cedir pel tanteig de 60-40.

La victòria blava es va fonamentar en els primers compassos, quan els cinc pilotaris estaven acoblant-se a un trinquet que tenen poc tocat, per alguns pràcticament desconegut, perquè la d'Oliva és una plaça del raspall i solament penja la corda de manera molt ocasional, com la final d'este trofeu i poc més.

En este tram de manca de plena seguretat en les accions i d'ajustar els colps a les distàncies, el trio va fer valdre la superioritat numèrica. Les generoses dimensions del trinquet també van beneficiar a Francés, Pere i Monrabal II, que ho tenien més fàcil per a cobrir i trobar forats.

Els de la faixa blava van adquirir un avantatge considerable que van saber mantenir quan Pere Roc II i Félix van estar capaços d'explotar les seues virtuts, principalment el mitger, que abans havia estat evitat per les precises rematades de Pere i l'eficaç feta de dau de Francés.

La final s'havia convertit en una molt bona partida, però la distància en el marcador l'havia privat d'emoció pel previsible desenllaç.

Raspall

A continuació van ocupar la canxa els cavallers de pantaló curt. En este cas va passar a l'inrevés: primer hi hagué màxima igualtat i va ser en el tram final quan Sergio i Tonet IV van decantar la partida a favor seu. Pablo i Brisca van caure per 25-15.

Fins a la igualada a 15 va ser una constant de carregar des dels dos costats i d'alternar el protagonisme els quatre pilotaris, així com la consecució dels jocs. Però Pablo i Brisca sumaven amb un poc més de solvència.

El rest de Barxeta basava el seu joc en la força i el mitger d'Oliva en l'aire. Enfront, Sergio era qui dominava més la pilota mentre que Tonet IV la buscava per a acabar els quinzes. Eren diferents maneres de jugar que obtenien el mateix resultat.

Amb l'electrònic marcant tres jocs per bàndol, Pablo va fer evidents gestos de dolor a la mà. A partir d'eixe moment Sergio no va fer una altra cosa que buscar-li, que castigar-li. I davant, Tonet IV superava per moments al considerat número u dels mitgers. Línia per línia, uns anaven més que els altres.

La conseqüència va ser que els dos parcials posteriors van ser relativament clars per als ara ja campions.