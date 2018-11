Montserrat-Beniparrell, final de l´Interpobles

Arriba la setmana de la final de l'Interpobles-Edicom de Galotxa. En la màxima categoria s'enfrontaran Llançadora Montserrat, que va aconseguir superar el sempre difícil desplaçament a Quart dels Valls i va fer valdre el seu avantatge en la partida d'anada per 70 a 20. El seu rivals serà Beniparrell, que van derrotar als d'Ovocity El Marquesat en les semifinals. En la categoria de juvenils també fica equip el club de Montserrat per a jugar contra Ovocity El Marquesat. En l'especialitat de trinquet, accedixen a la final les formacions d'Alfara de la Baronia i Alfara del Patriarca. En la final de l'Individual de Frontó Valencià ahir a Almussafes el triomf va ser per Alejandro de Paterna, que es va imposar a Pasqual de La Pobla (41- 37).

En la jornada inaugural del trofeu mixt José Luis López, Sergio, Brisca i Lorja ganaron en raspall a Marrahí, Canari i Gabi (25-0). En escala i corda, Genovés II, Javi i Carlos vencéren Soro II, Raúl i Bueno (60-50).