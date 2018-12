Godelleta i Meliana, campiones

El carrer de pilota de Meliana acollia la vesprada del passat diumenge les finals de les categories femenines de la present edició de l'Interpobles Edicom. En primer lloc, la corresponent a la categoría A, on s'enfrontaven el Cent Duros Borbotó B i el Caixa Popular Godelleta C. Aquesta partida va ser una de les més emocionants entre les finals de totes les categories del torneig, ja que s'aplegava a la igualada a 65, després d'un hora i mitja.

Finalment el bot de Sara, la volea i palma de Victoria i la ferida de Carol aconseguien una nova copa per a les vitrines del seu club, la primera en categories femenines de galotxa. Ana Belen, Irene i Anabel, jugadores del Borbotó, tot i no baixar els braços en cap moment, no pugueren tornar a guanyar aquest campionat per al seu club, que havia guanyat les dues primeres edicions.

Ja en la final corresponent a la categoría B, les jugadores locals del Meliana, Aina, Tamara, Carmen, Anna, Eva i Carmen, feien valer el jugar la partida en el seu carrer, ja que les integrants de la Pobla de Vallbona estan més acostumades a jugar en trinquet. Tot i les llargues pilotades de Llum, rest de la Pobla, la solvencia d'Aina de Meliana en el bot, així com la pegada de Tamara feien caure la partida a favor de l'equip de casa.