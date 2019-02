Decisiva confrontació amb Genovés II i Pere Roc

El Trinquet de Pelayo acull esta vesprada la primera de les partides de la segona volta de la lliga classificatòria d'Escala i Corda.

Partida de luxe amb la presència de Genovés II, pletòric, que arriba acompanyat de Javi i Héctor i que jugarà contra Pere Roc, Santi i Monrabal.

Tres punts en joc molt importants per als dos equips. La victòria els consolidaria entre els quatre primers classificats amb dret a l'accés a les semifinals. No hi ha pronòstics.

En esta especialitat la jornada es tancarà demà per la vesprada a Bellreguard amb Francés, Pere i Tomás contra De la Vega, Félix i Nacho. Els primers amb l'obligació de guanyar. De la Vega, disposat a recuperar les millors sensacions del principi de la actual competició.

En la modalitat de Raspall, el cap de setmana s'anuncien duels de la Lliga Bankia profesional de pilota, del màxim nivell en Oliva, amb Marrahí, Tonet IV i Néstor contra Sergio, Seve i Ricardet. Demà, a Xàbia, a partir de les 12h, Montaner, Brisca i Gabi contra Pablo, Canari i Raúl.