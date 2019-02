Falles, fallers i pilota

Fa vint-i-dos anys que Josep Chiralt, llavors responsable de l'àrea d'esports de la Junta Central Fallera, es va encabotar a organitzar un campionat de pilota valenciana entre les comissions de la capital. Va saber tocar les portes oportunes i el cor de José Luis López perquè la seua empresa, Distribuciones Atalaya, s'involucrara en el projecte. La resposta del món faller no va poder ser millor. Desenes de comissions es van llançar a inscriure equips, que van rebre equipatges, materials i promoció de l'empresa del mecenes. La capital era un espai definitivament perdut per a este esport des de finals del segle XIX. Molts carrers i places van tornar a viure l'anada i tornada de la pilota gràcies a les seues falles.

La festa final del Trofeu Fallera Major se celebrava en la plaça major, enfront de les portes de l'Ajuntament, amb desfilades de comissions, centenars de fallers i àmplia participació del món de la pilota. Era una de les cites més importants de l'any. En els anys de vida de les finals, sempre van estar presidides per la fallera major acompanyada de la seua Cort d' Honor. Es tracta de l'esport més popular i participatiu en la Junta Central Fallera. Inclús es va estendre per les falles de diferents comarques valencianes. Enguany la final del comarcal es va disputar al trinquet de Sueca.

Al llarg d'estos vint-i-dos anys el torneig s'ha consolidat i ha evolucionat per a jugar en instal·lacions pròximes a la capital perquè a pesar de les promeses d'uns i d'altres, dretes i esquerres, ningú ha construït una xarxa de senzilles instal·lacions de pilota valenciana en els barris de la ciutat. Ja no s'exposa la final en la Plaça de l'Ajuntament, però l'entusiasme a participar no s'ha rebaixat, al contrari. En la competició que hui es clausura en el Trinquet de Pelayo, a partir de las 10,30 h. han participat un total de 49 comissions falleres, és a dir, quasi 50 carrers i places de la ciutat, durant uns quants mesos. S'han inscrit quasi cinc-cents jugadors d'ambdós sexes i tots han complit amb els seus compromisos com sol succeir en qualsevol organització de la Junta Central Fallera. Han tingut el privilegi d'accedir a la gran final les comissions de Mercat de Castella, un clàssic, campió que va ser de la primera edició, i Cami Nou de Picanya. Per al tercer i quart llocs competiran les formacions de Manuel Molina, en el camí vell de Barcelona, i la comissió d'Enginyer Manuel Mestre, del barri de La Malva-rosa. És a dir, en els quatre punts cardinals de la capital s'ha jugat a pilota valenciana. La comissió de Duc de Gaeta, en el camí del Port, es va proclamar campiona infantil, i Venezuela/Agustín Sals, del barri de Patraix, subcampiona. Va haver-hi un torneig preliminar reservat per al Joc de Carrer, la final del qual es va jugar en El Carrer Cervantes, del que va resultar campiona la comissió de Montortal Torrefiel.

La final de hui en Pelayo tornarà a animar les seues grades d'una pilota entusiasta, d'un ambient de sana camaraderia. Es juga la final més important de l'esport més estés entre les comissions de la ciutat i recuperat de les entranyes de la història.