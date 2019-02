Pere Roc venç De la Vega

A falta de tres jornades per a finalitzar la lliga classificatòria de la Lliga Bankia d'Escala i Corda, la classificació general està més ajustada que mai. La victòria del trio de Francés sobre el de Puchol dissabte passat a Petrer, per 60 a 45, li oferix tres punts d'or en les seues aspiracions de ficar-se en les semifinals. El triomf «in extremis» de Pere Roc sobre De la Vega apreta més la taula classificatòria, si bé el resultat permet puntuar a la formació d'Almussafes que, a més a més, té al seu favor el tanteig particular davant de l'equip de Benidorm. La partida que ahir es jugà a Dénia va ser espectacular, tant per la qualitat dels sis protagonistes com per la insuperable emoció.

L'equip de De la Vega, Félix i Nacho, pilotari este últim que va jugar en la Lliga 2 unes hores abans en Pelayo, va disposar de val net per a acabar la partida amb el 55/55. Ho va desperdiciar i ha compromés la seua classificació d'una manera evident. Després de la derrota de Puchol a Petrer, sense puntuar, tenia la possibilitat de tornar a ocupar el lideratge de la taula classificatòria, però, al no fer-ho, mira de reüll als equips que arriben apretant per darrere. Del líder a la zona d'eliminació només hi ha en estos moments tres punts de diferència. Així estan les coses d'emocionants en esta competició. En estos moments tot fa pensar que caldrà aplicar el reglament que soluciona els empats múltiples.

Si en la Lliga d'Escala i Corda la igualtat és màxima el mateix pot dir-se de la de Raspall. Els resultats injecten més emoció. L'equip de Marrahí, Tonet i Néstor va guanyar amb solvència a Guadassuar a Mario, Sanchis i Miravelles per 25/0. Montaner, Brisca i Gabi van superar Moltó, Josep i Lorja per 25 a 10 a Bellreguard mentres que Sergio, Seve i Ricardet patiren però van véncer Pablo, Raúl i Eivissa per 25 a 20 en La Llosa de Ranes. Montaner i Moltó, igualats a 10 punts, encapçalen la classificació.